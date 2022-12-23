БПЛА Bayraktar Akıncı провел испытательные стрельбы

БПЛА Bayraktar Akıncı TİHA с высокой точностью поразил цель в ходе испытательных стрельб, проведенных с помощью комплекта наведения Gökçe нового поколения.
Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.
"Интеграция новых боеприпасов и систем местного производства в Bayraktar Akıncı TİHA, которая разработана национальным производителем Турции, успешно продолжается", - сказано в сообщении компании Baykar.
Комплект нового поколения Gökçe разработан Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности (SAGE) при TÜBİTAK.
Bayraktar Akıncı TİHA для проведения огневых испытаний вылетел из Центра летной подготовки и испытаний Bayraktar Akıncı в Чорлу. Он с высокой точностью поразил цель из своего 1 000-фунтового припаса MK-83 (примерно 455 кг).