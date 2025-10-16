Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властями

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 10:24
    Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властями

    Cпецслужбам СНГ необходимо активнее взаимодействовать с представителями талибов по антитеррористической и антинаркотической повестке.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе выступления на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

    "Полагаем целесообразным активнее налаживать полноформатное сотрудничество с афганскими спецорганами. В наших общих интересах - нормализация обстановки в Афганистане как ключевом угрозообразующем регионе для всей Центральной Азии", - сказал он.

    Он отметил, что помимо антитеррористической линии, РФ считает важным развивать взаимодействие с талибами в рамках борьбы с наркотрафиком".

    "В настоящее время афганские наркодельцы переориентируются с опиатов на синтетические наркотические средства и психотропные вещества. Фиксируем появление новых производств, трансграничных каналов и способов транспортировки "синтетики" на территорию СНГ. Уже сталкиваемся на практике со все более совершенными методами сокрытия наркосредств от обнаружения стандартными методами в пунктах пропуска", - заявил директор ФСБ.

    В связи с этим, продолжил он, "необходимо активнее привлекать к совместной работе по противодействию наркотрафику наших кабульских коллег".

    Александр Бортников СНГ спецслужбы Афганистан

    Последние новости

    10:33

    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    10:29

    Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане выросла на 12%

    ИКТ
    10:24

    Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властями

    В регионе
    10:23

    Около 88% долгов госкомпаний Азербайджана в иностранной валюте

    Финансы
    10:08

    Бортников: ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе "Турецкий поток"

    В регионе
    10:08

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%

    ИКТ
    10:06

    Минфин в этом году разместил более 10 млрд манатов на депозитах в местных банках

    Финансы
    09:54

    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

    ИКТ
    09:49

    Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    Лента новостей