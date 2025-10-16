Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властями

Cпецслужбам СНГ необходимо активнее взаимодействовать с представителями талибов по антитеррористической и антинаркотической повестке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе выступления на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"Полагаем целесообразным активнее налаживать полноформатное сотрудничество с афганскими спецорганами. В наших общих интересах - нормализация обстановки в Афганистане как ключевом угрозообразующем регионе для всей Центральной Азии", - сказал он.

Он отметил, что помимо антитеррористической линии, РФ считает важным развивать взаимодействие с талибами в рамках борьбы с наркотрафиком".

"В настоящее время афганские наркодельцы переориентируются с опиатов на синтетические наркотические средства и психотропные вещества. Фиксируем появление новых производств, трансграничных каналов и способов транспортировки "синтетики" на территорию СНГ. Уже сталкиваемся на практике со все более совершенными методами сокрытия наркосредств от обнаружения стандартными методами в пунктах пропуска", - заявил директор ФСБ.

В связи с этим, продолжил он, "необходимо активнее привлекать к совместной работе по противодействию наркотрафику наших кабульских коллег".