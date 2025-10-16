İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Region
    16 oktyabr, 2025
    • 10:58
    FTX rəhbəri: MDB xüsusi xidmət orqanlarına Əfqanıstanla daha fəal əməkdaşlıq lazımdır

    MDB xüsusi xidmət orqanlarına "Taliban" nümayəndələri ilə antiterror və narkotiklərə qarşı mübarizə məsələlərində daha fəal əməkdaşlıq etmək lazımdır.

    "Report"un yerli KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov Səmərqənddə keçirilən MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri Şurasının 57-ci iclasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    "Əfqanıstan xüsusi xidmət orqanları ilə tam formatlı əməkdaşlığı daha fəal şəkildə qurmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Əfqanıstanda vəziyyətin normallaşması ümumi maraqlarımızdadır", - o qeyd edib.

    A.Bortnikov vurğulayıb ki, antiterror xəttindən əlavə, Rusiya narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə çərçivəsində "Taliban" ilə əməkdaşlığın inkişafını vacib sayır.

    O əlavə edib ki, narkotrafikə qarşı mübarizə üzrə birgə işə Kabildəki həmkarlarımızı fəal şəkildə cəlb etmək lazımdır.

    MDB Federal Təhlükəsizlik Xidməti Rusiya Aleksandr Bortnikov
    Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властями

