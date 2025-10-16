Бортников: ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе "Турецкий поток"

Россия располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий на газопроводе "Турецкий поток".

Как передает Report, об этом директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил в ходе выступления на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", - сказал он.

По его словам, инструкторы спецподразделений британской армии SAS и британской разведки МИ-6 участвовали в подготовке серии ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.