    Бортников: ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе "Турецкий поток"

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 10:08
    Бортников: ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе Турецкий поток

    Россия располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий на газопроводе "Турецкий поток".

    Как передает Report, об этом директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил в ходе выступления на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

    "Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", - сказал он.

    По его словам, инструкторы спецподразделений британской армии SAS и британской разведки МИ-6 участвовали в подготовке серии ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.

