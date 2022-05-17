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Боррель: Министры обороны ЕС одобрят еще 500 млн евро на вооружение Украины

Боррель: Министры обороны ЕС одобрят еще 500 млн евро на вооружение Украины Совет министров обороны Европейского союза на заседании Совета по вопросам иностранных дел, которое проходит во вторник в Брюсселе, одобрит выделение Украине еще 500 млн евро на вооружение.
В регионе
17 мая 2022 г. 12:19
Боррель: Министры обороны ЕС одобрят еще 500 млн евро на вооружение Украины
Жозеп Боррель

Совет министров обороны Европейского союза на заседании Совета по вопросам иностранных дел, которое проходит во вторник в Брюсселе, одобрит выделение Украине еще 500 млн евро на вооружение.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который и является инициатором четвертого транша Украине из межправительственного фонда мирных возможностей.

"Украинцы оказывают сопротивление, результат войны в этот момент не соответствует российским ожиданиям. Российская армия остановлена украинцами. И мы должны продолжать поддерживать их оружием. Поэтому мы одобрим еще 500 млн евро из фонда (мирных возможностей)", - выразил уверенность Боррель.

Он напомнил, что ситуация в Украине в связи с войной, которую ведет против нее Россия, будет предметом обсуждения глав оборонных ведомств стран-членов ЕС при участии по видеосвязи министра обороны Украины Алексея Резникова и заместителя генерального секретаря НАТО Мирче Джона.

Как сообщалось, из 500 млн евро предполагаемой помощи 490 млн евро будет выделено на летальное и 10 млн евро – на нелетальное оружие.

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Версия на английском языке Borrell: EU defense ministers to approve another 500M euros for arming Ukraine

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