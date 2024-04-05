Боррель: ЕС объединит усилия с США для поддержки Армении

Два месяца назад здесь, в Брюсселе, мы провели совет по партнерству с Арменией, и стало ясно, что наши отношения развиваются в позитивном направлении, что они сильнее, чем когда-либо, и что есть взаимная заинтересованность в их дальнейшем развитии, что мы

Брюссель планирует объединить усилия с Арменией, чтобы укрепить и продвинуть вперед отношения во всех измерениях.

Как сообщает Report, об этом заявил в Брюсселе на встрече в формате ЕС-США-Армения верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы хотим объединить наши силы, именно об этом мы договорились с министром иностранных дел Мирзояном - повысить уровень партнерства ЕС-Армения на максимально возможный уровень в рамках нашего партнерства. Председатель Еврокомиссии объявила о существенном пакете мер по восстановлению Армении, чтобы подкрепить эту программу партнерства", - заявил он.

Он также отметил, что ЕС стремится объединить усилия "с американскими друзьями, чтобы продемонстрировать твердую приверженность суверенитету, демократии и жизнестойкости Армении".

Армения должна продолжать работу над реформами, чтобы повысить свою устойчивость, и эти усилия будут частью этого всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве, отметил он, добавив, "что более сильная и стабильная Армения означает более сильный и стабильный Южный Кавказ".