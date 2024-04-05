О нас

Боррель: ЕС объединит усилия с США для поддержки Армении

Боррель: ЕС объединит усилия с США для поддержки Армении Два месяца назад здесь, в Брюсселе, мы провели совет по партнерству с Арменией, и стало ясно, что наши отношения развиваются в позитивном направлении, что они сильнее, чем когда-либо, и что есть взаимная заинтересованность в их дальнейшем развитии, что мы
В регионе
5 апреля 2024 г. 14:42
Боррель: ЕС объединит усилия с США для поддержки Армении

Брюссель планирует объединить усилия с Арменией, чтобы укрепить и продвинуть вперед отношения во всех измерениях.

Как сообщает Report, об этом заявил в Брюсселе на встрече в формате ЕС-США-Армения верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы хотим объединить наши силы, именно об этом мы договорились с министром иностранных дел Мирзояном - повысить уровень партнерства ЕС-Армения на максимально возможный уровень в рамках нашего партнерства. Председатель Еврокомиссии объявила о существенном пакете мер по восстановлению Армении, чтобы подкрепить эту программу партнерства", - заявил он.

Он также отметил, что ЕС стремится объединить усилия "с американскими друзьями, чтобы продемонстрировать твердую приверженность суверенитету, демократии и жизнестойкости Армении".

Армения должна продолжать работу над реформами, чтобы повысить свою устойчивость, и эти усилия будут частью этого всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве, отметил он, добавив, "что более сильная и стабильная Армения означает более сильный и стабильный Южный Кавказ".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Сиане открылся секретариат Центральная Азия-Китай
В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"
30 марта 2024 г. 13:09
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
30 марта 2024 г. 12:41
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
30 марта 2024 г. 10:51
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
30 марта 2024 г. 04:50
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
30 марта 2024 г. 12:01
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi