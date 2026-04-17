    • 17 апреля, 2026
    • 11:50
    Оверчук призвал российский бизнес использовать возможности Азербайджана

    Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал российский бизнес воспользоваться возможностями, созданными правительством Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    "Я призываю российский бизнес обратить внимание на инициативы и возможности, которые предлагает правительство Азербайджана", - отметил он.

    Оверчук также заявил, что аналогичный потенциал существует и в России, в том числе в рамках особых экономических зон. "Я не могу не призвать и азербайджанский бизнес посмотреть на возможности в России, тоже в рамках наших особых экономических зон - это может способствовать формированию эффективных кооперационных связей", - добавил вице-премьер.

    Азербайджано-российские отношения Алексей Оверчук
    Overçuk Rusiya biznesini Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməyə çağırıb
    Overchuk urges Russian businesses to take advantage of Azerbaijan's opportunities

    13:32

    Йылмаз: Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок словно возвращается назад

    В регионе
    13:31

    Баррак: Вашингтон и Анкара вскоре решат проблему санкций в отношении Турции

    Другие страны
    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей