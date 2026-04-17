Оверчук призвал российский бизнес использовать возможности Азербайджана

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал российский бизнес воспользоваться возможностями, созданными правительством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

"Я призываю российский бизнес обратить внимание на инициативы и возможности, которые предлагает правительство Азербайджана", - отметил он.

Оверчук также заявил, что аналогичный потенциал существует и в России, в том числе в рамках особых экономических зон. "Я не могу не призвать и азербайджанский бизнес посмотреть на возможности в России, тоже в рамках наших особых экономических зон - это может способствовать формированию эффективных кооперационных связей", - добавил вице-премьер.