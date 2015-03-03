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    Борис Немцов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

    Ранее днем в Сахаровском центре в Москве прошла гражданская панихида

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Российский политик Борис Немцов, убитый в ночь на 28 февраля, похоронен сегодня  на Троекуровском кладбище Москвы. Как сообщает Report, проститься с Б.Немцовым пришли члены его семьи, представители различных политических партий России.

    На могилу Немцова возложили десятки венков с лентами цветов российского флага. 

    Ранее днем  в Сахаровском центре в Москве прошла гражданская панихида по Б.Немцову, на которую пришли его родственники, соратники, представители федеральной и региональной исполнительной власти, депутаты, представители общественности, правозащитники. Среди тех, кто пришел почтить память политика, были и вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, руководитель аппарата Кабинета министров Сергей Приходько, министр сельского хозяйства страны Николай Федоров, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, главы ряда дипломатических миссий, аккредитованных в России. 

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