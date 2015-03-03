Борис Немцов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Российский политик Борис Немцов, убитый в ночь на 28 февраля, похоронен сегодня на Троекуровском кладбище Москвы. Как сообщает Report, проститься с Б.Немцовым пришли члены его семьи, представители различных политических партий России.

На могилу Немцова возложили десятки венков с лентами цветов российского флага.

Ранее днем в Сахаровском центре в Москве прошла гражданская панихида по Б.Немцову, на которую пришли его родственники, соратники, представители федеральной и региональной исполнительной власти, депутаты, представители общественности, правозащитники. Среди тех, кто пришел почтить память политика, были и вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, руководитель аппарата Кабинета министров Сергей Приходько, министр сельского хозяйства страны Николай Федоров, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, главы ряда дипломатических миссий, аккредитованных в России.