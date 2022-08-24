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Борис Джонсон прибыл в Украину

Борис Джонсон прибыл в Украину Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с официальным визитом.
В регионе
24 августа 2022 г. 17:56
Борис Джонсон прибыл в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, на совместной пресс-конференции в Киеве украинский лидер вручил британскому премьеру орден.

"Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден свободы, эта награда полностью отображает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Джонсон высказался об украинцах, которые дают отпор РФ.

"Вы смогли дать Путину апперкот, отбросив их (российские войска - ред.) от Киева, от Харькова и сделали гораздо более понятным для мира, насколько он ужасно ошибся недооценив угрозу этой войны и ту цену, которую вы готовы заплатить, защищая вашу любимую страну. Я салютую смелости обычных украинцев, которые просто продолжают жить своей жизнью", - сказал премьер Британии.

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