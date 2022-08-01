Борьба историков с лжеисториками Армении: проигрывает только армянское общество

Ютуб-канал VMedia разместил выдержки из удаленного видео армянского историка - исследователя Филиппа Экозьянца, вероятно, удаленного из-за попыток предоставления армянскому обществу отличающегося от веками преподносимой ему версии "истории армян".

Ютуб-канал VMedia разместил выдержки из удаленного видео армянского историка - исследователя Филиппа Экозьянца, вероятно, удаленного из-за попыток предоставления армянскому обществу отличающегося от веками преподносимой ему версии "истории армян".

В своем ролике Экозьянц, обстоятельно и в присущей ему спокойной и ироничной манере отвечает на высказывания другого армянского историка, доктора наук Степана Степанянца, который преподает в главном вузе Армении – Ереванском госуниверситете.

Почему именно ему? Потому что Степанянц выражает как раз тот вариант истории народа, в котором множество неувязок и нестыковок. Но, тем не менее, такая версия принимается за единственно верную, и в ней красной нитью проходит мысль о "вековом гонении и попытках порабощения армян", причем заканчивающиеся крахом, несмотря на могущественность и многочисленность противника.

Впрочем, каждый может решить для себя, где правда, и понять, почему же эти видео историка удаляют.