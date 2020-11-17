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Больная коронавирусом супруга Сержа Саргсяна находится в тяжелом состоянии

Больная коронавирусом супруга Сержа Саргсяна находится в тяжелом состоянии Супруга третьего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян находится в отделении реанимации медцентра "Наири" в тяжелом состоянии
В регионе
17 ноября 2020 г. 01:34
Больная коронавирусом супруга Сержа Саргсяна находится в тяжелом состоянии
Серж Саргсян и Рита Саргсян

Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян находится в отделении реанимации ереванского медцентра "Наири" в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом сказал директор медцентра Анатолий Гнуни.

"Она госпитализирована, находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Уже две недели", — сказал Гнуни.

Причину госпитализации он не сообщил, отметив, что родные не давали ему разрешения на разглашение подобной информации.

Между тем, источник в медцентре сообщил, что Саргсян попала в больницу с коронавирусной инфекцией.

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