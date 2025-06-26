Более 60 иностранцев эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана

Более 60 иностранных граждан были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.

Более 60 иностранных граждан были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.

Как передаёт Report со ссылкой на Южное бюро, сегодня через Государственный пропускной пункт "Астара" в Азербайджан прибыли более 60 иностранцев.

Во второй половине дня они были направлены по гуманитарному коридору в свои страны. Среди эвакуированных – граждане Австралии, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Великобритании и Италии.

Отмечается, что во время транзита через Азербайджан для них были созданы комфортные условия, при необходимости оказывалась медицинская помощь, а также организовано чаепитие. После завершения официальных таможенных процедур иностранцы были отправлены автобусами в свои государства.