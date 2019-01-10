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    Более 60 человек отравилось в дагестанском селе

    В селе Ленинаул Казбековского района республики Дагестан более 60 человек обратились к медикам со 2 по 8 января с признаками отравления

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В селе Ленинаул Казбековского района республики Дагестан более 60 человек обратились к медикам со 2 по 8 января с признаками отравления.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

    Она сообщила, что госпитализированы были 15 человек, среди которых 11 детей. В медучреждении продолжают оставаться 10 человек, из них семь детей. Остальные были ранее выписаны.

    Причину вспышки сейчас устанавливает Роспотребнадзор. По словам Муртазалиевой, вирус мог распространяться через воду.

    Ранее сообщалось, что в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ (Республика Бурятия) массово отравились 133 человека.

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