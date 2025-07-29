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Более 50 пассажиров сняты с поезда на Кубани из-за кишечной инфекции

Более 50 пассажиров сняты с поезда на Кубани из-за кишечной инфекции Полсотни пассажиров поезда "Кисловодск-Тында" доставлены в больницы Армавира и Кропоткина Краснодарского края с диагнозом "острый гастроэнтерит".
В регионе
29 июля 2025 г. 12:37
Более 50 пассажиров сняты с поезда на Кубани из-за кишечной инфекции

Полсотни пассажиров поезда "Кисловодск-Тында" доставлены в больницы Армавира и Кропоткина Краснодарского края с диагнозом "острый гастроэнтерит".

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс" в экстренных службах региона.

"Сегодня в Армавире с диагнозом "острый гастроэнтерит" с пассажирского поезда с сообщением "Кисловодск-Тында" были сняты и доставлены в лечебные учреждения 57 человек, из них 50 детей - участники команды по дзюдо", - сказал источник.

Он отметил, что детская команда возвращалась с соревнований.

"Дети были доставлены в ЦРБ города Армавира и Кавказского района", - отметил он.

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