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Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада Более 40 авиарейсов задержано в Москве или прибыло с опозданием, еще 10 отменены в московских аэропортах из-за продолжительного снегопада.
В регионе
12 февраля 2021 г. 19:22
Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

Более 40 авиарейсов задержано в Москве или прибыло с опозданием, еще 10 отменены в московских аэропортах из-за продолжительного снегопада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

В Шереметьево задержаны 10 рейсов, во Внуково задержаны 19 рейсов, два - отменены. В Домодедово отменены четыре рейса, задержаны - 15. В Жуковском отменены четыре рейса.

По данным Гидрометцентра, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.

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