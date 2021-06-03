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Более 220 лиц вернулись из Азербайджана в Россию

Более 220 лиц вернулись из Азербайджана в Россию Очередная группа из 228 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана.
В регионе
3 июня 2021 г. 23:44
Более 220 лиц вернулись из Азербайджана в Россию

Очередная группа из 228 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана.

Как передает Report, об этом в четверг ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Сегодня группа из 228 граждан нашей страны вернулись из Азербайджана. Из-за пандемии коронавируса (наши соотечественники) вынуждены были находиться в соседней республике. Специалистами проведена их термометрия и приняты все рекомендуемые Роспотребнадзором меры", - сказал Муслимов.

По его словам, 15 человек из вернувшихся - жители Дагестана.

"Только 15 человек - жители Дагестана, они остались в регионе. Остальные уехали в другие регионы страны", - добавил Муслимов.

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