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    Более 200 человек вошли в миссию наблюдателей СНГ на выборах в Госдуму РФ

    За выборами будут наблюдать и наблюдатели из Азербайджана

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Штаб миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму России завершил формирование миссии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение штаба, в ее состав вошли 217 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею стран СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, ПА ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ. 

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