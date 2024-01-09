Число пострадавших при пожаре на заводе в Иране возросло до 53

По меньшей мере 24 человека пострадали в результате пожара на заводе в иранской провинции Альборз.

Число раненых в результате пожара на заводе по производству косметики в иранской провинции Альборз возросло до 53.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, все пострадавшие были госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Возгорание было вызвано взрывом газового раствора. Инцидент произошел в 15:30 по местному времени в промышленном городе на юго-востоке провинции.

Пожарным уже удалось локализовать возгорание.

19:24

По меньшей мере 24 человека пострадали в результате пожара на заводе в иранской провинции Альборз.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.

Возгорание было вызвано взрывом газового раствора. Инцидент произошел в промышленном городе на юго-востоке провинции.

Глава медицинского центра провинции, куда были доставлены пострадавшие, охарактеризовал состояние некоторых раненых как критическое.

Пожарным удалось локализовать возгорание.