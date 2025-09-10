Более 120 человек застряли на канатной дороге на горном курорте в Казахстане
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 16:31
Более 120 человек застряли в кабинках и на перевале из-за остановки канатной дороги на горном курорте Шымбулак в Казахстане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанское агентство KazTag.
"Сегодня на высоте 3200 м над уровнем моря остановилась канатная дорога "Комби-2" на горном курорте "Шымбулак". Спасатели эвакуировали 21 человека из кабин с помощью альпинистского снаряжения, более 100 гостей с Талгарского перевала были спущены с помощью транспортных средств курорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Канатная дорога временно не работает - ведутся восстановительные работы.
Последние новости
17:49
Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-АстараИнфраструктура
17:49
Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство НепалаДругие страны
17:47
Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с БакуВ регионе
17:43
Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 годаВ регионе
17:40
Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер ЛяйенДругие страны
17:27
Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуреВ регионе
17:21
В Литве на заправке взорвались вагоны с газомДругие
17:16
Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и СШАВнешняя политика
17:13