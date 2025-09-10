Более 120 человек застряли на канатной дороге на горном курорте в Казахстане

Более 120 человек застряли в кабинках и на перевале из-за остановки канатной дороги на горном курорте Шымбулак в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанское агентство KazTag.

"Сегодня на высоте 3200 м над уровнем моря остановилась канатная дорога "Комби-2" на горном курорте "Шымбулак". Спасатели эвакуировали 21 человека из кабин с помощью альпинистского снаряжения, более 100 гостей с Талгарского перевала были спущены с помощью транспортных средств курорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Канатная дорога временно не работает - ведутся восстановительные работы.