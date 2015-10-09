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    ​Спецпредставитель президента РФ встретился с главой сирийской курдской партии

    Михаил Богданов и глава сирийской курдской партии обсудили ситуацию в Сирии

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Париже с председателем сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС) Салихом Муслимом.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    М.Богданов и глава сирийской курдской партии обсудили ситуацию в Сирии.

    В МИД сообщили, что основное внимание в ходе беседы замглавы МИД РФ с председателем сирийской курдской партии демократического союза уделялось консолидации усилий по противодействию исходящей от ИГ и других террористических организаций угрозе.

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