​Спецпредставитель президента РФ встретился с главой сирийской курдской партии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Париже с председателем сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС) Салихом Муслимом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

М.Богданов и глава сирийской курдской партии обсудили ситуацию в Сирии.

В МИД сообщили, что основное внимание в ходе беседы замглавы МИД РФ с председателем сирийской курдской партии демократического союза уделялось консолидации усилий по противодействию исходящей от ИГ и других террористических организаций угрозе.