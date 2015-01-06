Боевики ИГ отошли на расстояние более 40 км от ирано-иракской границы

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) отошли на расстояние более 40 км от границы Ирана. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил в интервью иранскому агентству "Фарс" командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.

"Сухопутные войска ИРИ были приведены в полную боевую готовность для отражения террористической угрозы, как только боевики "Исламского государства" заняли территории на востоке Ирака непосредственно у иранских границ", - разъяснил сложившуюся ситуацию Пурдастан.

По его словам, боевики были предупреждены, что расстояние в 40 км от границы с Ираном это та "красная черта", "переступив которую террористы получат сокрушительный удар от сухопутных сил Исламской Республики Иран на территории Ирака".