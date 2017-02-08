Боевики ИГ готовили серию терактов в мечетях Анкары и Стамбула

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) готовили атаки на парламент Турции, офисы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и мечети в Анкаре и Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в обвинительном заключении прокуратуры, были возбуждены уголовные дела в отношении 35 обвиняемых, 28 из которых находятся под арестом.

По версии прокуратуры, в октябре прошлого года один из обвиняемых по полученному от ИГ заданию вел разведку в районе здания парламента, офиса правящей партии в Анкаре и крупнейшей в городе мечети Коджатепе. В Стамбуле он также с целью подготовки нападения осмотрел мечеть Зейнебийе и культурный центр в районе Халкалы, которые часто посещаются шиитами.