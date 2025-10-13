Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 12:59
    Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что диалог с европейскими странами и их столицами в последнее время активизировался.

    Как передает грузинское бюро Report, министр сообщила об этом в интервью телеканалу "Имеди".

    "Отношение к Грузии абсолютно несправедливо. Это необходимо изменить. Существующие потребности и интересы Грузии и Евросоюза должны быть общими", - сказала министр.

    Глава ведомства подчеркнула, что потребность ЕС в Грузии так же важна, как и потребность Грузии в Европе, и это вытекает из геополитических реалий.

    Бочоришвили также отметила, что полное отделение Грузии от Евросоюза будет отвечать интересам других, а не Брюсселя и Европы.

    В заключение министр добавила, что диалог с европейскими странами расширяется, и все больше стран начинают пересматривать отношение к Грузии.

    Boçorişvili: Avropa ölkələri və paytaxtları ilə dialoq son vaxtlar intensivləşib

