Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что диалог с европейскими странами и их столицами в последнее время активизировался.

Как передает грузинское бюро Report, министр сообщила об этом в интервью телеканалу "Имеди".

"Отношение к Грузии абсолютно несправедливо. Это необходимо изменить. Существующие потребности и интересы Грузии и Евросоюза должны быть общими", - сказала министр.

Глава ведомства подчеркнула, что потребность ЕС в Грузии так же важна, как и потребность Грузии в Европе, и это вытекает из геополитических реалий.

Бочоришвили также отметила, что полное отделение Грузии от Евросоюза будет отвечать интересам других, а не Брюсселя и Европы.

В заключение министр добавила, что диалог с европейскими странами расширяется, и все больше стран начинают пересматривать отношение к Грузии.