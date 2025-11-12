Бочоришвили: Критика в отношении Грузии безосновательна

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что ее страна не заслуживает той критики и негативного отношения, которые наблюдаются в последние годы, особенно в контексте продвижения к евроинтеграции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом она сказала в выступлении перед журналистами.

По ее словам, несмотря на внешнее давление, власти Грузии продолжают следовать курсу, направленному на развитие страны, обеспечение стабильного будущего и безопасности.

"Факты говорят сами за себя, а время всегда приводит к истине. Наша страна не заслуживает той критики, которую мы часто слышим, и не заслужила того отношения, которое наблюдается в последние годы. Тем не менее, мы верно следуем пути, который необходим для развития страны, стабильного будущего и безопасности. Я глубоко убеждена, что это также важно для общей европейской безопасности. В конечном счете, это общий европейский интерес - чтобы Грузия была развитой, мирной и стабильной, а также вносила вклад в общее европейское будущее", - подчеркнула Бочоришвили.