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    Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с Россией

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 20:48
    Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с Россией

    Тбилиси привержен политике мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, примирения и взаимодействия с населением, пострадавшим от конфликта.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на заседании Совета министров Комиссии ООН по миростроительству.

    Министр отметила, что сохранение мира и стабильности в национальных интересах Грузии.

    По ее словам, стабильность позволила инвестировать в инфраструктуру страны, образование, здравоохранение и связь, а также продолжать экономическое развитие.

    Мака Бочоришвили Грузия Российская Федерация (РФ) Организация Объединённых Наций (ООН)
    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Rusiya ilə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir
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