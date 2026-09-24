Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с Россией
В регионе
- 24 сентября, 2026
- 20:48
Тбилиси привержен политике мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, примирения и взаимодействия с населением, пострадавшим от конфликта.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на заседании Совета министров Комиссии ООН по миростроительству.
Министр отметила, что сохранение мира и стабильности в национальных интересах Грузии.
По ее словам, стабильность позволила инвестировать в инфраструктуру страны, образование, здравоохранение и связь, а также продолжать экономическое развитие.
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