Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с Россией

Тбилиси привержен политике мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, примирения и взаимодействия с населением, пострадавшим от конфликта.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на заседании Совета министров Комиссии ООН по миростроительству.

Министр отметила, что сохранение мира и стабильности в национальных интересах Грузии.

По ее словам, стабильность позволила инвестировать в инфраструктуру страны, образование, здравоохранение и связь, а также продолжать экономическое развитие.