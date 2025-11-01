Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Бочоришвили: "Евронест" не может указывать грузинскому народу направление развития

    01 ноября, 2025
    • 21:56
    "Евронест" не может указывать грузинскому народу направление развития.

    Как передает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили комментируя последнюю резолюцию Парламентской ассамблеи "Евронест".

    Министр подчеркнула, что функция "Евронест" не заключается во вмешательстве во внутреннюю политику стран.

    По словам Бочоришвили, платформа "Евронест" была создана в рамках инициативы "Восточное партнёрство" для развития парламентского сотрудничества, а не для того, чтобы диктовать государствам политическое направление.

    "У нас есть избранное правительство, и именно грузинский народ решает, в каком направлении должна развиваться страна. Ни одна структура не может диктовать грузинскому обществу, как применять демократические ценности", - заявила глава МИД.

    Она добавила, что нынешний подход "Евронест" не соответствует изначальным целям платформы.

    Напомним, Парламентская ассамблея "Евронест" ранее приняла резолюцию, в которой отмечается откат демократии в Грузии.

    Maka Boçorişvili: "Avronest" gürcü xalqına istiqamət göstərə bilməz

