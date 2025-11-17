Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Bloomberg: Санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 06:22
    Bloomberg: Санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

    Американские рестрикции, которые затронули деятельность компаний "Роснефть" и "Лукойл", привели к росту средней цены на дизельное топливо в США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    "Текущий рост маржи нефтепереработки, по крайней мере частично, обусловлен неопределенностью вокруг предстоящих санкций США в отношении "Роснефти" и "Лукойла", а также январскими ограничениями ЕС на продукцию из России", - приводит агентство комментарий старшего энергетического трейдера CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин.

    По информации Bloomberg, в США, Европе и Азии маржа находится на самом высоком уровне по крайней мере с 2018 года. Издание подчеркивает, что любые серьезные сбои в этом экспорте могут стать шоком для мирового рынка топлива.

    Ранее Министерство финансов США продлило с 21 ноября до 13 декабря действие лицензий, которые разрешают проводить с компанией "Лукойл" некоторые операции, касающиеся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции.

    Bloomberg антироссийские санкции США рост цен топливо
    KİV: Rusiya neftinə qarşı sanksiyalar ABŞ-də yanacağın qiymətini artırıb

