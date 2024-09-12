Блинкен обсудил с Пашиняном мирный процесс между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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В ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также двухсторонней повестки Армения-США.
Ранее руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в интервью Real TV о согласовании с Арменией около 80% текста мирного соглашения.
При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что одним из основных вопросов, препятствующих подписанию мирного соглашения, являются территориальные претензии Армении к Азербайджану.
"Также хочу отметить, что в Конституции Азербайджана нет территориальных претензий ни к одной стране, в том числе, и к Армении", - констатировал А.Гаджизаде.