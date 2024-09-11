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Блинкен и Лемми прибыли в столицу Украины

Блинкен и Лемми прибыли в столицу Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это их первая совместная поездка за последние годы.
В регионе
11 сентября 2024 г. 13:27
Блинкен и Лемми прибыли в столицу Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это их первая совместная поездка за последние годы.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что они прибыли на столичный железнодорожный вокзал поездом из Польши.

Накануне во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Блинкен в ходе визита планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины в течение ближайших недель и месяцев с учетом приближающейся зимы.

Также он сообщил, что Блинкен проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудит продвижении мирных предложений главы украинского государства.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Britaniya XİN rəhbərləri Kiyevdə səfərdədir
Версия на английском языке Blinken, Lemmy arrive in Kyiv

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