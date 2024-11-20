Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Южном Кавказе со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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Согласно информации, дискуссии прошли в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях саммита G20 в Бразилии.
Отмечается, что стороны обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта в Ливане с полным выполнением Резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и обеспечением возможности возвращения граждан по обе стороны границы в свои дома.
"Они также обсудили текущие гуманитарные усилия в Газе и необходимость прекращения войны и освобождения всех заложников. Кроме того, они обсудили важность достойного и прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в заявлении Миллера.