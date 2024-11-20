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Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Южном Кавказе со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
В регионе
20 ноября 2024 г. 02:46
Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Южном Кавказе со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Согласно информации, дискуссии прошли в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях саммита G20 в Бразилии.

Отмечается, что стороны обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта в Ливане с полным выполнением Резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и обеспечением возможности возвращения граждан по обе стороны границы в свои дома.

"Они также обсудили текущие гуманитарные усилия в Газе и необходимость прекращения войны и освобождения всех заложников. Кроме того, они обсудили важность достойного и прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в заявлении Миллера.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Fidanla Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

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