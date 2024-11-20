Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Южном Кавказе со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Южном Кавказе со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Согласно информации, дискуссии прошли в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях саммита G20 в Бразилии.

Отмечается, что стороны обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта в Ливане с полным выполнением Резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и обеспечением возможности возвращения граждан по обе стороны границы в свои дома.

"Они также обсудили текущие гуманитарные усилия в Газе и необходимость прекращения войны и освобождения всех заложников. Кроме того, они обсудили важность достойного и прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в заявлении Миллера.