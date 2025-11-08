Бизнес-сообщества стран Центральной Азии и США встретятся 4-6 февраля в Бишкеке

Форум B5+1 с участием бизнес-сообществ стран Центральной Азии и США состоится в Бишкеке 4-6 февраля 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в заявлении о намерениях об экономическом сотрудничестве между правительствами стран Центральной Азии и США, размещенного в субботу на сайте МИД Казахстана.

"Поддерживать проведение форума B5+1, который состоится 4-6 февраля 2026 года в г. Бишкек (Кыргызстан) и будет направлен на продвижение экономического сотрудничества между Центральной Азией и Соединенными Штатами", - говорится в документе.

Первый форум B5+1 прошел в марте 2024 года в Алмате.

Инициатива B5+1 была призвана обеспечить активное взаимодействие между правительствами и бизнес-сообществом, а также стать площадкой для обсуждения важнейших экономических вопросов в Центральной Азии и конкретных шагов для их решения.