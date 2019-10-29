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Бывшему председателю парламента Армении предъявлено обвинение

Бывшему председателю парламента Армении предъявлено обвинение

Специальная следственная служба (ССС) сегодня предъявила обвинение бывшему председателю Национального собрания Армении Ара Баблояну. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  сообщила  пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

Баблояну предъявлено обвинение по двум статьям – служебный подлог и узурпация власти. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

На прошлой неделе Специальная следственная служба (ССС) возбудила уголовное дело по статье об узурпации власти на основании заявления независимого депутата Армана Бабаджаняна. Бывший спикер парламента Ара Баблоян был привлечен по делу в качестве подозреваемого по статье об узурпации власти, а бывший заместитель руководителя аппарата Национального собрания Арсен Бабаян обвиняется в совершении служебного подлога и пособничестве узурпации власти. Бабаян обвинение не признает. С прошлой недели он находится под арестом.

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