Бишкек и Анкара подготовили новый план действий для расширения сотрудничества

Кыргызстан и Турция подготовили новый план действий, охватывающий ключевые направления двустороннего взаимодействия.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, документ был подготовлен по итогам 12-ого заседания Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством главы Кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

В документ включены меры в области экономики, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и других сфер.

Касымалиев подчеркнул, что главная цель - вывести кыргызско-турецкое сотрудничество на новый уровень и достичь намеченного лидерами стран объема взаимного товарооборота в $5 млрд. Он также предложил создание совместных логистических центров и сертификационных площадок, которые позволят продукции Кыргызстана быстрее выходить на рынки Турции и Европы.

Джевдет Йылмаз, в свою очередь, отметил приверженность Турции развитию стратегического партнерства, выразил надежду на дальнейший рост взаимных инвестиций и поблагодарил кыргызскую сторону за высокий уровень организации заседания.

В завершение стороны подписали протокол заседания комиссии, меморандум о взаимопонимании в области земельных ресурсов и кадастра, а также План действий между Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и турецкой организацией KOSGEB.