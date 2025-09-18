Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Бишкек и Анкара подготовили новый план действий для расширения сотрудничества

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 10:15
    Бишкек и Анкара подготовили новый план действий для расширения сотрудничества

    Кыргызстан и Турция подготовили новый план действий, охватывающий ключевые направления двустороннего взаимодействия.

    Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, документ был подготовлен по итогам 12-ого заседания Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством главы Кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

    В документ включены меры в области экономики, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и других сфер.

    Касымалиев подчеркнул, что главная цель - вывести кыргызско-турецкое сотрудничество на новый уровень и достичь намеченного лидерами стран объема взаимного товарооборота в $5 млрд. Он также предложил создание совместных логистических центров и сертификационных площадок, которые позволят продукции Кыргызстана быстрее выходить на рынки Турции и Европы.

    Джевдет Йылмаз, в свою очередь, отметил приверженность Турции развитию стратегического партнерства, выразил надежду на дальнейший рост взаимных инвестиций и поблагодарил кыргызскую сторону за высокий уровень организации заседания.

    В завершение стороны подписали протокол заседания комиссии, меморандум о взаимопонимании в области земельных ресурсов и кадастра, а также План действий между Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и турецкой организацией KOSGEB.

    Кыргызстан Турция Джевдет Йылмаз план действий Адылбек Касымалиев

    Последние новости

    10:55

    Еврокомиссар Кос ознакомится с процессом разминирования в Агдаме

    Внешняя политика
    10:54
    Фото

    По случаю Дня национальной музыки деятели культуры посетили могилу Узеира Гаджибейли

    Искусство
    10:44

    Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкам

    Инфраструктура
    10:37

    Эксперт: Шуша превращается в дипломатическую арену Азербайджана

    Внешняя политика
    10:33

    Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговля

    Внешняя политика
    10:29

    Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам заранее планировать поездки в дни F1

    Инфраструктура
    10:24
    Фото

    В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR

    Другие
    10:21

    Спецдокладчик ООН по судьям и адвокатам посетит Азербайджан

    Происшествия
    10:18

    В Баку горит дом

    Происшествия
    Лента новостей