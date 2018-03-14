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    Бинали Йылдырым: Отношение нового госсекретаря США к Турции не имеет значимости для нас

    © REUTERS/Umit Bektas

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Турецко-американские отношения базируются не на отдельных лицах".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога (Анкара) до вылета в Азербайджан. 

    Высказывая мнение об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность директора ЦРУ Майка Помпеона, Б.Йылдырым заявил, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут быть расширены: 

    "Для нас не имеет значимости, о чем думает преемник Тиллерсона. Надеюсь, между двумя странами наладятся более здоровые и обширные отношения".

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