​Бинали Йылдырым избран новым лидером правящей партии Турции

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Министр транспорта, судоходства и связи Турции Бинали Йылдырым избран новым председателем правящей в стране Партии справедливости развития (ПСР) на ее внеочередном съезде в воскресенье.

Как передает Report, кандидатуру Йылдырыма поддержали из 1405 из 1470 делегатов съезда.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что он примет отставку правительства Ахмета Давутоглу 22 мая, и в тот же день поручит формирование кабинета министров новому премьеру, которым в Турции по традиции становится лидер правящей партии.

Давутоглу отказался выставлять свою кандидатуру на пост главы партии на ее внеочередном съезде. В последнее время между ним и Эрдоганом возникли разногласия, касающиеся, в частности, урегулирования курдской проблемы, а также задержания журналистов и представителей общественности, критикующих политику правительства.

Йылдырым родился в 1955 году, окончил факультет судостроения Стамбульского технического университета, где позднее защитил диссертацию. Работал в Департаменте судостроения Турции, дирекции пассажирских паромных перевозок мэрии Стамбула. В 2002 году был избран депутатом парламента Турции от ПСР, после чего в течение 13 лет занимал пост министра транспорта (в дальнейшем транспорта, судоходства и связи) Турции.

Йылдырым считается одним из самых близких к Эрдогану турецких политиков. Ранее он высказывался за нормализацию отношений Турции с Россией, которые находятся в кризисе после уничтожения турецким истребителем F-16 бомбардировщика Су-24 ВКС РФ над Сирией в ноябре 2015 года.