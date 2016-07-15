Бинали Йылдырым: Сегодня нельзя сесть на самолет и улететь туда, где терроризм отсутствует

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Чумой наших дней" назвал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым международный терроризм и призвал мировое сообщество бороться с ним на "бескомпромиссной основе".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, выразив соболезнования французскому народу в связи с терактом в Ницце, премьер Турции Бинали Йылдырым подчеркнул о необходимости мобилизации "всех здравых сил мира против тех, кто безжалостно убивает мирных людей".

"Сегодня нельзя сесть на самолет и просто так улететь туда, где терроризм отсутствует. К сожалению, он распространился везде. Поэтому и бороться с этим злом, я бы сказал, чумой наших дней, нужно везде и без компромисса", - отметил Йылдырым.

Премьер Турции также добавил, что в борьбе с мировым злом необходимо особую роль отвести Организации объединенных наций (ООН).

"Действия ООН в консолидации, в первую очередь, ведущих держав против терроризма очевидны. Поэтому именно ООН должна взять на себя усилия по реализации борьбы с мировым злом", - заключил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.