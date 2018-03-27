Бинали Йылдырым: Анкара не увидела справедливости к ней на саммите ЕС-Турция

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Анкара не встретила равноправного отношения к ней на саммите ЕС-Турция в Варне.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник турецкий премьер Бинали Йылдырым на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

"В режим бессмысленного ожидания переведены работы по пересмотру Таможенного союза, в котором заинтересованы обе стороны. А операции ВС Турции (в сирийском Африне) в целях обеспечения безопасности наших границ и возвращения беженцев из нашей страны на родину постоянно подвергаются критике со стороны стран ЕС. В Варне, как всегда, Анкара занимала честную и открытую позицию. Президент Эрдоган представил нашим собеседникам все факты, документы и информацию. Несмотря на это, на саммите Турция-ЕС мы не увидели равноправного отношения к Анкаре", - заявил Йылдырым.

Напомним, саммит с участием лидеров ЕС и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел в болгарской Варне в минувший понедельник.