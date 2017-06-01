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    Бежавших из Турции подозреваемых через три месяца лишат гражданства

    Минюст сделает призыв по поводу их возвращения в страну

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Турции сделает призыв по поводу возвращения в страну подозреваемых в различных преступлениях и скрывающихся за границей лиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, призыв будет сделан в рамках принятого 6 января 2017 года решения и в случае не возвращения подозреваемых в Турцию в течение 3 месяцев со дня призыва, их лишат гражданства.

    Это коснется лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса, связанным с нарушением целостности страны, Конституции, покушением на президента, преступлениями против законодательного органа и правительства, вооруженным восстанием против правительства Турецкой Республики, незаконным хранением оружия и пр.

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