Бежавших из Турции подозреваемых через три месяца лишат гражданства

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Турции сделает призыв по поводу возвращения в страну подозреваемых в различных преступлениях и скрывающихся за границей лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, призыв будет сделан в рамках принятого 6 января 2017 года решения и в случае не возвращения подозреваемых в Турцию в течение 3 месяцев со дня призыва, их лишат гражданства.

Это коснется лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса, связанным с нарушением целостности страны, Конституции, покушением на президента, преступлениями против законодательного органа и правительства, вооруженным восстанием против правительства Турецкой Республики, незаконным хранением оружия и пр.