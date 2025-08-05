Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в российском Адлере

Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по нефтебазе "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в городе Адлере Краснодарского края России.

Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по нефтебазе "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в городе Адлере Краснодарского края России.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Отмечается, что 14-й отдельный полк БпАК продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ.

Местные жители сообщали по меньшей мере о 20 взрывах и активной работе ПВО. В результате поражения на территории объекта вспыхнул масштабный пожар, последствия которого до сих пор ликвидируют.

"Операторы Сил беспилотных систем на высоте не только в уничтожении живой силы и техники, а также в глубинных поражениях вражеских военных объектах", - говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в отрасли информировало, что крупнейший НПЗ "Роснефти" - "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" приостановила переработку нефти примерно на половину мощности, а Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил работу со 2 августа после атаки украинских беспилотников.

На Рязанском НПЗ, как указывало агентство, после атаки БПЛА были остановлены установки первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и АВТ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки. Завод продолжает переработку сырья на установке АТ-6 производительностью 23 200 тонн в сутки (48% мощности НПЗ).

На фоне этих сообщений цена на бензин марки "Премиум-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекорд, впервые превысив отметку 77 тыс. руб. (свыше 960 долларов США - ред.) за тонну.

Отметим, что 28 июля правительство РФ установило полный запрет на экспорт бензина до конца августа. Кабмин объяснил это повышенным сезонным спросом и периодом сельскохозяйственными полевых работ.