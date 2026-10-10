На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA

На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо организована просветительская программа, посвященная новым антидопинговым правилам, которые вступят в силу 1 января 2027 года.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA), выступившего инициатором программы.

В Национальной гимнастической арене действует уголок чистого спорта AMADA. Его посетителям предоставляют подробную информацию о нарушениях антидопинговых правил, правах и обязанностях спортсменов, а также новом Всемирном антидопинговом кодексе и международных стандартах.

Участникам программы также рассказали о негативном влиянии допинга и наркотических веществ на здоровье и спортивную карьеру.

Посетители приняли участие в викторинах на антидопинговую тематику, победителям которых вручили памятные подарки.