На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
- 10 октября, 2026
- 13:03
Будьте в курсе главных новостей!
На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо организована просветительская программа, посвященная новым антидопинговым правилам, которые вступят в силу 1 января 2027 года.
Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA), выступившего инициатором программы.
В Национальной гимнастической арене действует уголок чистого спорта AMADA. Его посетителям предоставляют подробную информацию о нарушениях антидопинговых правил, правах и обязанностях спортсменов, а также новом Всемирном антидопинговом кодексе и международных стандартах.
Участникам программы также рассказали о негативном влиянии допинга и наркотических веществ на здоровье и спортивную карьеру.
Посетители приняли участие в викторинах на антидопинговую тематику, победителям которых вручили памятные подарки.