Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 13:03
    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA

    На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо организована просветительская программа, посвященная новым антидопинговым правилам, которые вступят в силу 1 января 2027 года.

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA), выступившего инициатором программы.

    В Национальной гимнастической арене действует уголок чистого спорта AMADA. Его посетителям предоставляют подробную информацию о нарушениях антидопинговых правил, правах и обязанностях спортсменов, а также новом Всемирном антидопинговом кодексе и международных стандартах.

    Участникам программы также рассказали о негативном влиянии допинга и наркотических веществ на здоровье и спортивную карьеру.

    Посетители приняли участие в викторинах на антидопинговую тематику, победителям которых вручили памятные подарки.

    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
    AMADA Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Фото
    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib
    Фото
    AMADA opens clean sport corner at World Judo Championships in Baku
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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