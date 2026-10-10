İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2026
    • 12:43
    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib

    Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında AMADA-nın təşəbbüsü ilə maarifləndirmə proqramı təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a agentliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Milli Gimnastika Arenasında keçirilən maarifləndirmə proqramı zamanı AMADA-nın təmiz idman guşəsini ziyarət edənlərə antidopinq qayda pozuntuları, idmançıların hüquq və öhdəlikləri, eləcə də 1 yanvar 2027-ci ildən qüvvəyə minəcək yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi və Beynəlxalq Standartlar haqqında ətraflı məlumat verilib.

    Bundan əlavə, dopinq və narkotik maddələrin sağlamlığa və idman karyerasına mənfi təsirləri iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. Ziyarətçilər antidopinq mövzusunda viktorinalarda iştirak edib, qaliblərə xatirə hədiyyələri təqdim olunub.

    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib
    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib
    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib
    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib
    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib
    AMADA Bakıdakı dünya çempionatında maarifləndirmə proqramı həyata keçirib
    Azərbaycan Milli AntiDopinq Agentliyi (AMADA) Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    Foto
    На ЧМ по дзюдо в Баку открыли уголок чистого спорта AMADA
    Foto
    AMADA opens clean sport corner at World Judo Championships in Baku
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