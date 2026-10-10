Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ушанги Кокаури прошел в 1/4 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 14:08
    Ушанги Кокаури прошел в 1/4 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) прошел в 1/4 финала на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, в 1/8 финала он одолел Якуба Сордили (Польша).

    В четвертьфинале он вступит в борьбу с другим представителем сборной Азербайджана Кянаном Насибовым.

    Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вышел в 1/8 финала на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, в 1/16 финала он победил иппоном представителя Кыргызстана Эмирхана Йолдошказиева.

    Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омер Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) - бронзовые медали.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB
    Ushangi Kokauri advances to round of 16 at world judo championships
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:19

    Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и Европы обсудили вопросы сотрудничества

    Индивидуальные
    16:10

    Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    16:02

    Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса

    Внешняя политика
    15:57

    Кадыров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Баку-Грозный

    Внешняя политика
    15:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял главу Чеченской Республики России

    Внешняя политика
    15:52

    Зеленский: Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для F-16

    Другие страны
    15:28

    Германия не откажется от новых санкций против РФ, несмотря на решение США по дизелю

    Другие страны
    15:24
    Фото

    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын

    Внешняя политика
    15:22

    Совместный венчурный фонд Азербайджана и Казахстана прошел госрегистрацию

    ИКТ
    Лента новостей