Ушанги Кокаури прошел в 1/4 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) прошел в 1/4 финала на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/8 финала он одолел Якуба Сордили (Польша).

В четвертьфинале он вступит в борьбу с другим представителем сборной Азербайджана Кянаном Насибовым.

13:04

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури вышел в 1/8 финала на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/16 финала он победил иппоном представителя Кыргызстана Эмирхана Йолдошказиева.

Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омер Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) - бронзовые медали.