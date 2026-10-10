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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2026
    • 13:55
    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri (+100 kq) Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, 1/8 finalda Yakub Sordili (Polşa) üstələyib.

    U.Kokauri 1/4 finalda Azərbaycanın digər təmsilçisi Kənan Nəsibovla üz-üzə gələcək.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq) və Murad Fətiyev (90 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri (+100 kq) Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında 1/8 finala yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, o, 1/16 finalda Qırğızıstan təmsilçisi Emirxan Yoldoşkazıyevi ipponla məğlub edib.

    Milli üzvü 1/8 finalda Yakub Sordillə (Polşa) üz-üzə gələcək.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq) və Murad Fətiyev (90 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Uşanqi Kokauri Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    Ушанги Кокаури прошел в 1/4 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Ushangi Kokauri advances to round of 16 at world judo championships
    MiniBoss
    MiniBoss

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