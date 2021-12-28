Бердымухаммедов и Матвиенко обсудили процесс подготовки к Межпарламентскому форуму

28 декабря в ходе визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Россию для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге состоялся его телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Вален

28 декабря в ходе визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Россию для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге состоялся его телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Как передает Report, в ходе беседы был затронут широкий круг вопросов двусторонних отношений в различных сферах. Особое внимание было уделено ходу межпарламентского взаимодействия между Туркменистаном и Россией. В этом контексте президент Туркменистана и спикер верхней палаты российского парламента обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением в мае 2022 года в Ашхабаде Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации. Президентом Туркменистана в ходе беседы также было предложено изучить возможность проведения в этот же период времени в Ашхабаде заседания Диалога женщин Центральной Азии и России.

Было отмечено, что формат Диалога женщин имеет большое будущее и на уровне ООН как платформа взаимодействия в мировой политике. В этой связи собеседники отметили целесообразность подготовки специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой бы подчеркивалась значимость Диалога в повышении активности женщин в государственной и международной деятельности.