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Бердымухамедов: Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки газа в Турцию

Бердымухамедов: Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки газа в Турцию Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки своего газа в Турцию.
В регионе
16 марта 2023 г. 22:51
Бердымухамедов: Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки газа в Турцию

Туркменистан готов уже сегодня рассмотреть вопрос поставки своего газа в Турцию.

Как передает Report, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите Организации тюркских государств как представитель страны-наблюдателя и член Совета старейшин ОТГ.

Если возникнет необходимость, мы сможем параллельно с газопроводом проложить и линию электропередачи, добавил Бердымухамедов, подтвердив готовность Туркменистана к реализации многих совместных масштабных проектов.

Он также выразил надежду, что в следующий визит туркменского президента Туркменистан будет принят в ОТГ уже в качестве члена данной Организации.

Говоря о теме саммита - "Природные стихии: управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь» - глава Халк Маслахаты привел туркменскую пословицу "Стоя плечом к плечу – не упадешь". Он напомнил, что одними из первых, кто поддержал независимость Туркменистана, были турецкие братья.

По словам Бердымухамедова, с 2000 года при участии бизнесменов из Турции в Туркменистане были реализованы проекты на сумму более 110,3 миллиарда долларов. Только накануне в Ашхабаде были заложены фундаменты трех медицинских объектов общей стоимостью около 1,5 миллиарда долларов. Их возведет турецкая компания.

Отмечая, что страны ОТГ расположены в сейсмических зонах, председатель Халк Маслахаты предложил наладить сотрудничество по базовым вопросам сейсмологии, современной геодинамики и геофизики.

Он также поддержал выдвижение Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, отметив, что близко знаком с ним уже 22 года. Президент Турции является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, вносит большой вклад в укрепления мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, взаимопонимания и солидарности в международных отношениях, и достоен этой международной премии, сказал Бердымухамедов.

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