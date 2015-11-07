 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Туркменистана подписал документ о постройке участка газопровода ТАПИ

    Постановление главы государства предписывает завершить строительство в декабре 2018 года

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о строительстве участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Документ предписывает государственным концернам "Туркменгаз" и "Туркменнебитгазгурлушык" (Туркменнефтегазстрой) осуществить проектирование и строительство участка газопровода ТАПИ, пролегающего по территории Туркменистана, пропускной способностью 33 млрд. кубометров газа в год и его наземной, вспомогательной инфраструктуры.

    Постановление главы государства предписывает начать строительство туркменского участка газопровода ТАПИ в декабре 2015 года и завершить с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2018 года.

    Протяженность туркменского участка ТАПИ составляет около 200 км.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi