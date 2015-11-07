Президент Туркменистана подписал документ о постройке участка газопровода ТАПИ

Документ предписывает государственным концернам "Туркменгаз" и "Туркменнебитгазгурлушык" (Туркменнефтегазстрой) осуществить проектирование и строительство участка газопровода ТАПИ, пролегающего по территории Туркменистана, пропускной способностью 33 млрд. кубометров газа в год и его наземной, вспомогательной инфраструктуры.

Постановление главы государства предписывает начать строительство туркменского участка газопровода ТАПИ в декабре 2015 года и завершить с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2018 года.

Протяженность туркменского участка ТАПИ составляет около 200 км.