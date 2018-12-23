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    Президент Туркмении спел на предновогоднем банкете на английском и немецком - ВИДЕО

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете. Запись выступления была опубликована на YouTube-канале «Хроника Туркменистана», передает Report.  

    Бердымухамедов спел песню на английском, немецком и туркменском языках, а также аккомпанировал на рояле. В выступлении принял участие внук президента Керимгулы, ставший автором музыки.

    Под видеозаписью отмечается, что президент Туркмении «регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие». Музыку для его песен пишет Керимгулы. Бердымухамедов ранее исполнял рэп-композицию, делал каверы на песни Джастина Тимберлейка и пел патриотические песни.

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