Бербок и Мирзоян обсудили мирные договоренности Баку и Еревана

Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили мирные договоренности между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом глава Генассамблеи всемирной организации написала в соцсети Х.

"Сегодня я встретилась с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Мы обсудили парафированное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также приоритеты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи", - указала Бербок.

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.