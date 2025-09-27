Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Бербок и Мирзоян обсудили мирные договоренности Баку и Еревана

    • 27 сентября, 2025
    • 20:50
    Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили мирные договоренности между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом глава Генассамблеи всемирной организации написала в соцсети Х.

    "Сегодня я встретилась с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    Мы обсудили парафированное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также приоритеты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи", - указала Бербок.

    Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

    Лента новостей