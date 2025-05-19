Белый дом: Трамп изучает вопрос введения вторичных антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос введения против России пакета вторичных санкций.
Как передает Report, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Я думаю, что все остается на рассмотрении. Да. И опять же, я не хочу опережать президента в принятии каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает", - ответила Ливитт на вопрос о пакете вторичных санкций, о которых ранее говорил Трамп.
"Президент Трамп ясно дал понять, что его цель - добиться прекращения огня и положить конец этому конфликту. Он устал и расстроен действиями обеих сторон конфликта. Президент и его команда приложили огромные усилия для урегулирования этой очень сложной войны, которая, опять же, началась из-за слабости предыдущей администрации экс-президента Джо Байдена", - добавила пресс-секретарь.
Ее попросили прокомментировать встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Риме. "Насколько я понимаю, это была хорошая и продуктивная встреча, и мы благодарны вице-президенту за то, что он ее провел", - ответила Ливитт.
На прошлой неделе, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против Ирана и РФ за помощь Тегерану и российско-украинский конфликт, Трамп заявил, что "всегда рассматривает возможность вторичных санкций".